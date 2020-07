Il 38.enne era noto alle autorità sciaffusane dall’autunno 2019, scrive oggi in una nota il Dipartimento cantonale dell’economia, che è responsabile anche della giustizia. L’inchiesta dell’AMPA sulla vicenda di violenza domestica non lasciava però presagire che l’uomo potesse rappresentare un pericolo per sé stesso o per terze persone, precisa la nota.