L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) crea le condizioni per integrare la Svizzera nel SET (Servizio europeo di telepedaggio; in inglese: European Electronic Toll Service, EETS), ovvero il servizio dell’UE per il pagamento dei pedaggi compatibile a livello europeo. Grazie a questa integrazione, i conducenti di autocarri esteri non devono più fermarsi al confine per pagare la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Ciò può ora avvenire in modo interamente digitalizzato mediante un piccolo apparecchio di rilevazione a bordo del veicolo.