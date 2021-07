Francia e Italia hanno deciso di introdurre l’obbligo del green pass per bar e ristoranti al chiuso, musei, piscine e manifestazioni sportive. In Svizzera l’ipotesi di un’estensione del certificato COVID anche per le piccole manifestazioni è stata ventilata dal presidente della commissione federale per le vaccinazioni in caso di un aumento dei contagi. Questa discussione come sta evolvendo in seno alla task force Covid-19?

«Non credo che in Svizzera si possa parlare di una reale estensione dell’uso del certificato COVID. L’ipotesi di introdurre questo strumento per attività come bar, ristoranti, cinema e centri fitness era già contemplata dal Consiglio federale a maggio, quando lo stesso Governo ha presentato il suo sistema “a semaforo”. Dal punto di vista etico, le condizioni per il suo impiego...