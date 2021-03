Domenica scorsa, in occasione della votazione sull’appartenenza cantonale del comune, l’esecutivo bernese aveva ancora indicato il 2026 o il 2027 come possibili date del trasferimento. In un comunicato odierno il Consiglio di Stato bernese afferma ora che sembra realistico il 2026, all’inizio del quale il Giura vorrebbe acquisire Moutier poiché è quando comincia una nuova legislatura in quel cantone.