Un atto d’accusa è stato emesso contro l’ex leader della squadriglia di volo acrobatico PC-7 TEAM delle Forze aeree svizzere per la collisione di un aereo con il cavo di una telecamera sospesa a St. Moritz, durante i Campionati del mondo di sci alpino del 2017. Sospeso invece il procedimento contro il pilota. L’accusa nei confronti dell’ex leader è di abuso e sperpero di materiali, perturbamento di pubblici servizi e inosservanza di prescrizioni di servizio, si legge in un comunicato odierno dell’Ufficio dell’uditore capo della Giustizia militare. Per l’imputato, ricorda la nota, vale comunque la presunzione di innocenza.

Il fatto, qualcuno lo ricorderà, avvenne in diretta televisiva durante una gara della rassegna iridata. Era il 17 febbraio 2017: durante un volo di allenamento per un’esibizione acrobatica, un aereo della squadriglia PC-7 Team delle Forze aeree svizzere urtò il cavo di una telecamera sospesa, che poi si lacerò. La telecamera cadde nella zona del traguardo, davanti alla tribuna degli spettatori. Il cavo spezzato venne catapultato in direzione della seggiovia Salastrains-Munt da San Murezzan, danneggiando la cupola antivento in plexiglas di una seggiola e impigliandosi nella seggiovia. Il dispositivo di sicurezza arrestò immediatamente l’impianto e il funzionamento della seggiovia venne interrotto per 20 minuti. La collisione con il cavo danneggiò l’ala dell’aereo, che riuscì comunque ad atterrare senza problemi a Samedan. Il pilota rimase illeso. Il dispositivo di sospensione della telecamera, la telecamera stessa e una seggiovia vicina subirono danni per un ammontare complessivo di diverse centinaia di migliaia di franchi.