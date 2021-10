A quattro settimane dalla votazione federale sull’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti», il personale di cura ha manifestato oggi a Berna in favore di condizioni di lavoro migliori e più rispetto. Nel primo pomeriggio diverse migliaia di persone - 5’000 secondo gli organizzatori - hanno marciato dalla Schützenmatte, nei pressi della stazione, verso Piazza federale.

Infermieri provenienti da tutte le regioni linguistiche hanno riferito della loro esperienza personale nell’ambito dell’emergenza nel settore. Attualmente 11.000 posti sono inoccupati, cosa che comporta una pressione enorme sui dipendenti e una rischiosa perdita di qualità nelle cure per i pazienti.

L’offensiva in materia di formazione prevista dal controprogetto all’iniziativa non basta: «A cosa serve se in seguito molti lasciano il mestiere?», ha affermato un’oratrice. È necessaria una riforma fondamentale del settore sanitario.