Azioni di protesta, che si svolgono questa settimana in tutta la Svizzera e sfoceranno in una manifestazione nazionale sulla piazza federale a Berna sabato, hanno preso il via oggi davanti a un ospedale di Neuchâtel per denunciare le precarie condizioni di lavoro del personale sanitario confrontato con il coronavirus. Sindacati e associazioni chiedono in particolare un bonus Covid-19, ossia uno stipendio mensile supplementare.