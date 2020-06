Il Consiglio federale sta attualmente lavorando a come affrontare una seconda ondata di COVID-19. Lo riferisce il domenicale NZZ am Sonntag, sottolineando che l’accento sarà posto su un approccio regionale, con i Cantoni in prima linea nelle decisioni. Dovrebbero ad esempio essere in grado di ordinare autonomamente le misure, come la quarantena, e non ci sarà più alcun isolamento a livello nazionale. Se un’epidemia si sviluppa a livello locale o regionale, si potranno porre in isolamento negozi, ristoranti, alberghi o persino interi villaggi. Questo cambiamento di rotta nell’approccio alla crisi sanitaria è sostenuto da dichiarazioni dei responsabili della sicurezza dei Cantoni di Berna, Vallese e Grigioni.