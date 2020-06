Il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulla sostenibilità nel settore finanziario e le relative linee guida con l’obiettivo di assicurare alla piazza finanziaria svizzera una posizione preminente nell’offerta di servizi finanziari sostenibili. A tale scopo, il Consiglio federale intende strutturare le condizioni quadro in modo tale da migliorare la competitività della piazza finanziaria svizzera e consentire al settore finanziario di contribuire efficacemente alla sostenibilità. Il Consiglio federale riconosce nella finanza sostenibile una grande opportunità per la piazza finanziaria svizzera. Anche in considerazione delle sfide da affrontare a livello globale, ritiene necessario compiere ulteriori sforzi per conservare e affermare ulteriormente gli interessi e la competitività della piazza finanziaria elvetica a livello internazionale. Ciò include, in un’ottica sia nazionale sia internazionale, la sua funzionalità nel quadro della crescita sostenibile e degli obiettivi ambientali e di sostenibilità della Svizzera: per continuare ad avere successo anche in futuro, i mercati finanziari devono essere stabili e affidabili. Ciò presuppone condizioni di mercato ottimali. Lo Stato assume un ruolo sussidiario in caso di fallimento o di imperfezioni del mercato. Nell’ambito della sostenibilità e della crescita sostenibile sono state identificate le seguenti condizioni quadro per la piazza finanziaria svizzera, sulle quali saranno svolti approfondimenti entro la fine del 2020: