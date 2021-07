Dopo una giornata di tregua e cielo sereno, è tornata la pioggia. In Svizzera, l’arrivo da Ovest della perturbazione «Ferdinand» ha causato forti temporali, accompagnati da violenti grandinate. La nuova ondata di maltempo ha spinto MeteoSvizzera ad alzare il livello di pericolo, portandolo a 3 e 4 su un massimo di 5. Ieri, i temporali non hanno risparmiato nemmeno il Ticino «anche se con effetti più limitati», dice Guido Della Bruna di Meteo Svizzera. A differenza dei giorni scorsi, questa volta i temporali hanno colpito con maggiore intensità il Sopraceneri.

Si guarda a Nord-Est

Una seconda perturbazione è attesa già nella giornata di oggi. «La mattinata di sabato (oggi per chi legge, ndr) dovrebbe essere soleggiata». Il tempo peggiorerà di nuovo nel pomeriggio: «Gradualmente, il maltempo si estenderà dalla Alpi fino a coinvolgere tutto il territorio cantonale, e il picco è atteso nella notte tra sabato e domenica. I quantitativi maggiori saranno probabilmente concentrati verso Nord-Est, quindi in Valle di Blenio, Riviera, Moesano e fino alla Val Bregaglia. Si va dagli 80 ai 120 litri per metro quadrato, con possibili picchi localmente».

Pericolo marcato

Luganese e Mendrisiotto, secondo MeteoSvizzera, dovrebbero essere toccati in misura minore dalla nuova ondata di temporali. «Ma vista la situazione del terreno, saturo dopo le abbondanti precipitazioni degli scorsi giorni, per prudenza abbiamo preferito estendere il grado di allerta 3 - pericolo marcato - anche al Sottoceneri». La perturbazione dovrebbe poi esaurirsi nella mattinata di domani, quando arriverà il vento da Nord. «Dopo le prime schiarite, in pianura nel pomeriggio avremo anche un po’ di sole», secondo Della Bruna. A inizio settimana tornerà il bel tempo, ma sarà solo una tregua temporanea. «Lunedì probabilmente sarà abbastanza soleggiato e perlopiù asciutto, ma nei giorni successivi il tempo tornerà a essere instabile», conclude il meteorologo.

Riali e piccoli fiumi a rischio

Con l’arrivo di nuove abbondanti precipitazioni, ieri l’Ufficio federale dell’ambiente ha diramato un’allerta generalizzata per i piccoli e medi corsi d’acqua. «Come abbiamo visto nei giorni scorsi, i riali e i piccoli fiumi sono più a rischio, visto anche che non è possibile prevedere con esattezza le zone in cui i temporali colpiranno con maggiore intensità», spiega Andrea Salvetti, ingegnere ambientale dell’Ufficio dei corsi d’acqua del Cantone. Nessuna allerta, invece, per i grandi corsi d’acqua. «Ticino, Maggia, Brenno potranno registrare piccole e medie piene, ma non ci attendiamo nulla di significativo». Sorvegliato speciale il Ceresio, per il quale è stata emanata un’allerta di grado 2: «In base alle nostre previsioni dovrebbe salire ancora di 10 centimetri, rimanendo comunque sotto il livello di guardia. Il punto più critico è il lido di Agno, insieme al campeggio del TCS a Muzzano». L’Ufficio dei corsi d’acqua del Dipartimento del territorio è comunque pronto a gestire eventuali emergenze: «Quattro collaboratori dell’Ufficio saranno reperibili nei prossimi giorni, insieme al personale di picchetto della Sezione forestale».

«Pronti ad attivarci»

Terminata la gestione acuta dovuta al maltempo che si è abbattuto sul cantone negli scorsi giorni, lo Stato maggiore regionale di condotta istituito martedì è stato sciolto. «Ma in vista del fine settimana è stato predisposto un rinforzo del personale in Centrale operativa per la gestione delle eventuali chiamate» e «il dispositivo è pronto ad attivarsi in caso di puntuali avvenimenti», precisa il servizio comunicazione, media e prevenzione della Polizia cantonale.

©CdT.ch - Riproduzione riservata