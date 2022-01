«La diffusione di Omicron progredisce continuamente e rapidamente», comincia Patrick Mathys. «Le nuove infezioni continueranno ad aumentare». Il numero dei ricoveri è pero «relativamente stabile, dalla fine dell’anno è stata registrata una diminuzione. In media, tuttavia, 80 persone devono ancora essere ricoverate in ospedale ogni giorno». Il numero di pazienti in terapia intensiva sta diminuendo «ma rimane alto, a circa 220». La maggior parte di questi pazienti, fa notare Mathys, sono stati infettati dalla variante Delta. «Tenendo conto dell’alto numero di casi non annunciati, circa 100 mila persone si infettano in Svizzera ogni giorno: il picco di Omicron non è ancora stato raggiunto». Benché il numero di ricoveri non sia aumentato come ci si sarebbe potuti aspettare, Omicron non deve essere sottovalutata: «Dobbiamo agire con prudenza per superare l’ondata riducendo al minimo i danni, è ancora presto per le distensioni. Un rilassamento in questo momento porterebbe a un’ulteriore accelerazione dei contagi». Respinti dunque gli appelli dal mondo dell’economia per un Freedom Day, giorno in cui prevedere la cancellazione delle attuali misure anti-COVID.