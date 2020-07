Il comitato direttivo del PLR ginevrino ha escluso stamane dal partito Pierre Maudet. In favore dell’estromissione del consigliere di Stato, accusato di accettazione di vantaggi, si sono pronunciati in 22, mentre un membro si è detto contrario e uno si è astenuto.

La decisione è stata presa dopo un’ora e mezzo di discussione, ha detto ai media il presidente della sezione cantonale dei liberali-radicali Bertrand Reich. Questi ha parlato di una scelta chiara e gravosa, da far risalire ai valori del partito.

Maudet ha ora trenta giorni di tempo per opporsi alla sua esclusione, ricorrendo presso l’assemblea generale del PLR. Nel week-end, l’ex candidato al Consiglio federale aveva dichiarato che questa mattina non si sarebbe presentato, precisando di non voler partecipare «a questo processo politico» e sostenendo che il suo diritto di essere ascoltato fosse «un’illusione».