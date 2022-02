Una vita spesa nel mondo del giornalismo. Roger de Weck, 68 anni, di media, libertà di stampa e democrazia se ne intende, eccome. Con lui, già direttore della SSR fra il 2011 e il 2017, abbiamo parlato del ruolo del buon giornalismo nella società, anche (ma non solo) in vista della votazione federale del 13 febbraio.

Roger de Weck, poco prima dell’arrivo del coronavirus ha scritto un libro, “La forza della democrazia”, nel quale tratta la questione del potere democratico, criticando i “reazionari autoritari”. Che capitolo aggiungerebbe ora?

«Nei Paesi dove le autorità hanno preso misure rapide, ragionevoli, la democrazia è stata preservata molto più che nei luoghi dove, in nome della libertà, i Governi non hanno fatto nulla. Pensiamo al modo in cui nazioni quali gli Stati Uniti o il Brasile,...