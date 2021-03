Il portavoce della diocesi di Coira Giuseppe Gracia lascia il suo incarico con effetto immediato. Per un decennio il 53enne ha diretto la comunicazione e ha svolto attività di consulenza strategica per il Vescovo di Coira.

Il nuovo vescovo di Coira, nominato da Papa Francesco a metà febbraio, è il 72enne Joseph Bonnemain. Grazia ha spiegato a Keystone-ATS che con Bonnemain è stato discusso a lungo sul futuro della comunicazione per la diocesi di Coira. Alla fine entrambi hanno capito che per le relazioni con i media serviva un nuovo volto. «Preferibilmente una donna, questo è ciò che desidero per la diocesi», ha continuato Gracia.

Tramite il comunicato odierno la diocesi ringrazia Gracia per il suo «enorme impegno e si rammarica molto per la conclusione della collaborazione». Gracia aveva assunto l’incarico di responsabile per i media e la comunicazione nel gennaio 2011. In precedenza era stato responsabile della comunicazione per la diocesi di Basilea.