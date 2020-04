Il PPD potrebbe cambiare nome, stralciando il riferimento cristiano presente nella sua denominazione in francese (Parti démocrate-chrétien) e tedesca (Christlichdemokratische Volkspartei). Per tastare il polso della base è stato avviato un sondaggio interno.

Grazie a questo sondaggio, la direzione del PPD vuole anche sapere quale potenziale ha tra aderenti e simpatizzanti una politica di centro. Steinle non è stata troppo ciarliera in merito ai particolari del sondaggio: si tratta soprattutto di questioni che hanno a che vedere con la struttura del partito e i processi interni.

Negli anni il partito cambiò più volte denominazione: il nome di partito popolare cattolico, assunto nel 1894, fu sostituito con quello di partito conservatore nel 1912, di partito conservatore cristiano-sociale nel 1957 e di partito popolare democratico nel 1970, denominazione in uso ancora oggi in italiano, ma non in francese e tedesco.