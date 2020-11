(Aggiornato alle 15.05) - L’assemblea dei delegati del PPD, riunita oggi a Lostallo, ha approvato oggi la fusione del partito con il PBD e la nuova denominazione Alleanza del Centro, lasciando perdere così il termine «cristiano» finora contenuto nel nome del partito nella sua versione francofona e germanofona. Die Mitte in tedesco, Le Centre in francese e Allianza del Center in romancio - sta a rappresentare un posizionamento e un profilo chiaro, ha spiegato il presidente del partito Gerhard Pfister nel mese di settembre presentando l’idea ai media. Il partito intende così aprirsi agli elettori che privilegiano il consenso e la ricerca di soluzioni concrete e pragmatiche piuttosto che posizioni dogmatiche, aveva argomentato. Insomma, la formazione politica ha spiegato di voler continuare a svolgere un ruolo di unificatore, in un momento in cui «gli estremi hanno sempre più peso». Il nuovo logo del partito è accompagnato da una parentesi arancione e dalle parole «libertà, solidarietà, responsabilità».

«Non ci sono piani B»

Il nuovo nome è stato approvato con 325 voti contro 57, quando per la maggioranza dei due terzi sarebbero bastati 256 voti. Una minoranza ha sostenuto che con la modifica della denominazione si sarebbero perse le caratteristiche principali del partito, cercando di armonizzarsi agli altri. Una strategia che non funziona, «come ha mostrato l’esempio del PBD». In apertura di assemblea, il presidente del partito aveva tuttavia chiaramente detto che non esisteva un piano B in caso di bocciatura della nuova denominazione e della fusione. Con un «no», in occasione delle prossime elezioni si sarebbe dovuto decidere con quale strategia presentarsi, e sarebbe stata in primis una responsabilità degli oppositori, aveva sottolineato Pfister. I delegati, a causa della pandemia, si sono riuniti in modo decentrato in 13 località, fra cui - nella Svizzera italiana - a Lostallo, nel canton Grigioni.

Stragrande maggioranza favorevole alla fusione

I delegati hanno anche approvato oggi la fusione con il Partito borghese democratico (PBD), che dal canto suo aveva già dato l’ok due settimane fa. La fusione è passata con 336 voti contro 25 e 2 astensioni. Il quorum necessario era di 273 voti. La nuova realtà politica si riunirà sotto il nome di Alleanza del Centro. La discussione sul tema è stata piuttosto breve. Con la fusione, i delegati vedono chiaramente una possibilità di crescita per il partito. Entrambe le formazioni politiche lottano contro una costante perdita di voti.

«Problema che si trascina da anni»

L’unione col PBD e il nuovo nome, ha detto il presidente, risolvono un problema strutturale che si trascina da 40 anni: «Non siamo mai riusciti a effettuare il salto oltre i nostri luoghi di origine, poiché veniamo percepiti come partito cattolico o particolarmente religioso». Quale partito nazionale, il PPD ha bisogno di successo in tutti i cantoni. Il presidente della formazione politica stima il potenziale elettorale attorno al 20%, quando nel 2019 è stato ottenuto solamente l’11%. I delegati si sono detti coscienti del fatto che questa nuova realtà - che vedrà luce ufficialmente il primo gennaio 2021 - non porterà automaticamente al successo, ma servirà duro lavoro. Per prima cosa, sarà necessario lavorare ad un programma di partito. I vertici della formazione verranno scelti all’inizio del nuovo anno.

Alle Camere federali PPD e PBD, assieme al Partito evangelico svizzero (PEV), formano già un unico gruppo parlamentare. Il nuovo nome del partito vale a livello nazionale, ma a livello cantonale le singole frazioni possono scegliere autonomamente se adottarlo o no.

