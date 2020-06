La maggioranza degli iscritti al PPD sarebbe d’accordo di stralciare il riferimento cristiano presente nella sua denominazione in francese (Parti démocrate-chrétien) e tedesca (Christlichdemokratische Volkspartei). Lo rivela oggi il Blick sulla base di un sondaggio interno al partito. Per la formazione politica si tratterebbe tuttavia soltanto di risultati parziali.

Ebbene stando al quotidiano svizzero-tedesco, il 53% dei membri che hanno risposto al questionario sarebbe d’accordo a un cambiamento del nome del partito in cui non figurasse più il riferimento al cristianesimo. Al suo posto preferirebbero un nome che contenesse la parola «Mitte» (di centro).

Sul cambiamento del nome del partito in tedesco e in francese, non tutti si sono dichiarati d’accordo. Il consigliere agli Stati Beat Rieder (PPD/VS) si oppone fermamente. Il «senatore» vallesano si è tuttavia detto aperto a una possibile fusione tra la sua formazione politica e il PBD. I due partiti hanno annunciato a inizio maggio di aver avviato colloqui sulla possibile formazione di un nuovo partito di centro. Tale unione era già stata affossata nell’ottobre 2014 dopo che una consultazione interna al PBD ha messo in luce forti reticenze da parte delle sezioni cantonali.