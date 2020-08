La Fondazione Bonny per la libertà assegna il premio per la libertà alla signora Franziska Tschudi Sauber. La cerimonia di premiazione si è svolta al Kursaal di

Berna in occasione dell’Impulsapero organizzato da Kellerhals Carrard, alla presenza di circa 500 invitati del mondo della politica, dell’economia e della cultura.

Giovedì sera si è svolta la cerimonia di premiazione della Fondazione Bonny al Kursaal di Berna. Il premio, del valore di 100.000, è stato assegnato quest’anno a

Franziska Tschudi Sauber. Nella sua laudatio, il dr. Beat Brechbühl, Managing Partner di Kellerhals Carrard e vicepresidente della Fondazione Bonny, le ha reso omaggio come segue:

«Quale datrice di lavoro di 2700 dipendenti in tutto il mondo, con il Suo Gruppo Weidmann, dimostra da 20 anni di essere una delle dirigenti aziendali più abili del nostro paese. Come economista sociale del mercato, nel senso migliore del termine, si afferma nella libera concorrenza internazionale e accetta la propria responsabilità riguardo alla forza lavoro, alla società e all’ambiente. Non pensa in cifre trimestrali, ma per generazioni.

Il Consiglio di fondazione premia Franziska Tschudi Sauber come esempio e modello per le migliaia di aziende svizzere gestite in proprio che costituiscono la base del nostro benessere e ci permettono di uscire dalla crisi dovuta al Coronavirus. Così facendo, lancia un segnale che l’industria manifatturiera, ovvero quelle persone che creano valori tangibili, merita il nostro apprezzamento.

La lealtà e l’empatia, che caratterizzano Franziska Tschudi Sauber, non offuscano la visione d’insieme, né impediscono la necessaria coerenza nei fatti e dimostrano che l’imprenditoria familiare è un’imprenditoria lungimirante e come tale sostenibile. Senza coercizioni e leggi - ma con lungimiranza e comprensione. Franziska Tschudi Sauber riceve il Premio Bonny per la libertà 2020 per il suo impegno di cittadina liberale e di imprenditrice familiare credibile, sostenibile, di successo ed esemplare».

La fondazione politicamente neutrale Bonny premia ogni anno una personalità o un’organizzazione che ha contribuito alla salvaguardia della libertà. Il Premio per la libertà, che viene assegnato annualmente dal 2013, è dotato di una somma di 100.000 franchi. La fondazione con sede a Berna sostiene progetti che promuovono l’ordine sociale liberale e l’economia di libero mercato, tra cui il progetto di deregolamentazione «5vor12», Avenir Suisse, il progetto Wunsch-Schloss Thun, la fondazione I care for you, le pubblicazioni nel settore sanitario e le settimane di progetti imprenditoriali nelle scuole, nonché l’iniziativa Youngpreneurs.

I membri del Consiglio di fondazione sono: Jean-Pierre Bonny (presidente), dr. Beat Brechbühl (vicepresidente), Gerold Bührer e Etienne Jornod.

