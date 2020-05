Il presidente della Federazione dei medici svizzeri (FMH), Jürg Schlup, chiede maggiori scorte obbligatorie in Svizzera in materia sanitaria. «L’approvvigionamento di farmaci, dispositivi di protezione, ma anche vaccini è un grosso problema», ha detto. Facendo riferimento alle carenze di materiale sanitario emerse durante la crisi del coronavirus, Schlup, in un’intervista pubblicata oggi dal Blick, ritiene che bisogna nuovamente produrli in Svizzera e in Europa.