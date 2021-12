Per la prima volta dall’esplosione della pandemia a inizio 2020, gli sci-lift tornano a funzionare nella località tirolese, dove era scoppiato un importante focolaio, in particolare durante l’après-ski. Circa 150 appassionati si sono recati sulle piste nella prima mezz’ora, ha constatato l’agenzia DPA.

Un po’ complicata è la situazione per i bambini: in Austria fra i 6 e i 14 anni è sufficiente indossare una mascherina normale, non quindi FFP2 come gli adulti, o alcune speciali sciarpe a tubo. In Svizzera la maschera è obbligatoria a partire dai 12 anni.