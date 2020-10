I genitori di Céline hanno ricevuto il premio, del valore di 15’000 franchi, questa sera a Zurigo. L’ex consigliera di Stato argoviese Susanne Hochuli, presidente della giuria, ha reso omaggio ai vincitori: «Nadya e Candid Pfister hanno perso la figlia. Hanno sperimentato la cosa peggiore che può accadere a dei genitori. Eppure hanno trovato l’energia e il coraggio civile per impegnarsi affinché in futuro non ci siano più ragazzi che si suicidino dopo essere stati vittime del mobbing online».