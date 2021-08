L’età legale di pensionamento del Procuratore generale della Confederazione va portata da 65 a 68 anni a partire dall’anno prossimo. Lo ha deciso, senza sorprese, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) approvando per 20 voti a 4 un’iniziativa parlamentare della sua omologa degli Stati.

La possibilità di andare in pensione più tardi si estende anche ai suoi sostituti, indica una nota odierna dei servizi parlamentari. Una minoranza, opposta in linea di principio a ogni aumento dell’età di pensionamento, proporrà al plenum di non entrare in materia.

Con 12 voti a 9 la CAG-N ha poi approvato un’altra iniziativa parlamentare della sua omologa degli Stati volta a permettere l’istituzione di un comitato consultivo chiamato ad assistere la Commissione giudiziaria dell’Assemblea federale nelle sue procedure di selezione.

La proposta di innalzare l’età di pensionamento del capo del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) era già stata approvata nel marzo scorso dal Consiglio degli Stati. In aula, i «senatori» hanno sostenuto l’iniziativa parlamentare della loro commissione degli affari giuridici per ragioni di parità di trattamento verso le donne e perché l’attuale regolamentazione limita il numero di potenziali candidati.

Come noto, la carica di procuratore generale è attualmente vacante, dopo le dimissioni di Michael Lauber nell’agosto 2020 travolto dalle critiche ricevute per i suoi incontri segreti col presidente della Federazione internazionale di calcio (FIFA) Gianni Infantino. Ora, però, dopo vari tentativi andati a vuoto, la Commissione giudiziaria propone Stefan Blättler, l’attuale comandante della polizia cantonale bernese. Blättler dovrà essere eletto in settembre dall’Assemblea federale: dovrebbe trattarsi di una formalità, essendo l’unico candidato.

Blättler ha 62 anni e, grazie all’innalzamento dell’età di pensionamento, potrebbe restare in carica più a lungo, portando a compimento le riforme interne al MPC chieste a gran voce dalla politica. Il futuro capo del MPC ha conseguito un dottorato in diritto e vanta una carriera esemplare in seno alla polizia cantonale di Berna, che dirige dal 2006; tiene inoltre corsi all’Istituto di diritto penale e di criminologia dell’Università di Berna. Parla fluentemente tedesco, francese, italiano e inglese.

©CdT.ch - Riproduzione riservata