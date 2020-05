Il gruppo parlamentare socialista oggi ha chiesto apertamente al procuratore generale Michael Lauber di dimettersi. Date le critiche dell’Autorità di vigilanza del Ministero pubblico della Confederazione, per il PS la sua posizione non è più sostenibile.

Lauber deve ora trarre le conseguenze e rassegnare le dimissioni, afferma il capo del gruppo PS Roger Nordmann, citato in un comunicato. Se il procuratore non si dimettesse, il gruppo appoggerebbe la mozione per la sospensione del suo incarico nella commissione giuridica.