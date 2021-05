Il prodotto, realizzato dalla finlandese Genano, funziona ionizzando l’aria per catturare le particelle impure e quindi rimuoverle con potenti scosse elettriche (da 24.000 volt). Il processo è stato brevettato, indica ADD Swiss in una nota.

Questo dispositivo è utilizzato principalmente in installazioni mediche o industriali che richiedono aria particolarmente pulita. I dispositivi sono ad esempio stati ampiamente impiegati nell’ospedale temporaneo di Wuhan. In Svizzera, la tecnologia viene utilizzata in aziende farmaceutiche, centri di ricerca medici, nell’orologeria, in negozi, in un autosalone e in una amministrazione comunale.