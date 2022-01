Il quercino (Eliomys quercinus) è stato scelto come animale dell’anno 2022 da Pro Natura. Con questa scelta l’associazione intende lanciare un appello a favore della protezione dei boschi e per paesaggi rurali più naturali.

Questo piccolo roditore, che in inverno va in letargo, rischia di avere un brusco risveglio in primavera, afferma Pro Natura in un comunicato. Quando verso aprile esce dalla sua tana spesso non trova più i boschi naturali e i paesaggi rurali che costituiscono il suo habitat.