Oltre al cosiddetto «Matrimonio per tutti», il 26 settembre gli elettori si dovranno esprimere anche sull’iniziativa popolare della Gioventù socialista «Sgravare i salari, tassare equamente il capitale», detta anche «Iniziativa 99%». Ecco in sintesi in cosa consiste.

1) Che cosa chiede l’iniziativa popolare?

Promossa dalla Gioventù socialista (JUSO), l’iniziativa è stata depositata nella primavera del 2019, corredata da 109 mila firme valide. I promotori vogliono tassare maggiormente il reddito da capitale, vale a dire quello conseguito non attraverso un’attività dipendente ma tramite interessi sugli investimenti finanziari, dividendi e locazioni. In particolare, vogliono far sì che il reddito da capitale eccedente un determinato importo stabilito per legge sia imponibile in ragione del 150%....