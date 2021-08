Il rientro a scuola dopo la fine delle vacanze estive in molti cantoni non comporta rischi maggiori per i ragazzi a causa del coronavirus. Ed è molto importante mantenere le scuole aperte per evitare pesanti danni secondari a ragazzini e adolescenti. Lo rileva il pediatra e infettivologo bernese Christoph Aebi in un’intervista pubblicata oggi dalla Neue Zürcher Zeitung (NZZ).