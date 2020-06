Il consigliere agli Stati Beat Rieder (PPD/VS) si oppone fermamente a un cambiamento di nome del suo partito, che sta attualmente valutando la possibilità di stralciare il riferimento cristiano presente nella sua denominazione in francese (Parti démocrate-chrétien) e tedesca (Christlichdemokratische Volkspartei).

«Cambiare nome è l’ultima delle misure possibili da prendere per un partito», ha detto il «senatore» vallesano in un’intervista pubblicata oggi su alcuni giornali del gruppo CH-Media.

«Se un partito dubita così tanto di sé stesso da voler cambiare nome, allora esso non è più stabile», ha aggiunto Rieder. Secondo il 57enne altovallesano, questa misura sarebbe «la rovina del partito». La «c» all’interno del nome significa cristiano e non cattolico, ha spiegato, sottolineando che il PPD non avrebbe un futuro senza tale riferimento.