La crisi economica conseguente la pandemia sta toccando moltissimi esercenti. Non ne è purtroppo esente nemmeno il caratteristico e rinomato Gasthaus Im Feld che si trova oltre il confine cantonale, a Gurtnellen, nelle montagne urane. Il ristorante gestito da Beat Walker insieme a Marco Helbling (nella foto) vanta la bellezza di 16 punti Gault Millau, conferiti dall’omonima guida di pubblicazione annuale dedicata alla gastronomia, ma oggi non riesce più a far fronte al buco finanziario che si è creato e sarà costretto a chiudere i battenti. A raccontarlo sono stati gli stessi gestori al Blick. A segnarne le sorti, dopo nove anni di gestione, è stata la crisi pandemica che ha portato alla chiusura temporanea di tutti i locali, ma non solo. Il blocco delle attività imposte dalle autorità per limitare i contagi si è infatti aggiunto alle perdite subite lo scorso anno dalla chiusura dell’Axenstrasse per lunghi periodi a causa di una caduta massi in estate e colate detritiche in autunno.