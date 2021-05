In un comunicato odierno le due società - con sede rispettivamente a Berna e Monthey (VS) - annunciano l’intenzione di collaborare per portare un potenziale vaccino già esistente alla fase clinica I nell’autunno 2021. Il preparato in questione «ha mostrato un’efficacia impressionante nei modelli in vivo» (cioè su un organismo vivente e non in provetta).