Dal 2024 il Consiglio federale intende trasmettere un messaggio sull’esercito per ogni legislatura, in modo da rafforzare il ruolo del Parlamento. Il Governo sarà responsabile dell’attuazione dei singoli acquisti. Obiettivo: reagire più rapidamente agli sviluppi tecnologici, sfruttare le evoluzioni vantaggiose dei prezzi o le capacità di produzione dell’industria.

Questa nuova strategia nasce dai risultati di un’analisi commissionata dalla consigliera federale Viola Amherd alla ditta Deloitte SA, precisa il Governo in una nota. Dalla perizia è infatti emerso che, negli attuali processi di acquisto di armamenti le procedure, in particolare per quanto riguarda i termini, la qualità e i costi, potrebbero essere migliorate.

Soprattutto nel caso del materiale di armamento ad elevato contenuto informatico sussiste il rischio che i sistemi risultino già obsoleti quando vengono introdotti presso la truppa. Per correre ai ripari, viene raccomandato di rafforzare il ruolo del Parlamento nell’orientamento di base dell’esercito e le capacità di quest’ultimo.

Dal 2024, il Governo intende pertanto trasmettere un nuovo tipo di messaggio sull’esercito ad ogni legislatura. Il documento avrà un orizzonte temporale di 12 anni, conterrà in primo luogo i valori chiave per l’orientamento delle forze armate e per le sue capacità sulla base del Rapporto del Consiglio federale sulla politica di sicurezza. Saranno esposte anche le uscite per investimenti e le spese d’esercizio per le differenti capacità.

Il nuovo messaggio presenterà il limite di spesa dell’esercito per il nuovo periodo di legislatura. I crediti d’impegno per il materiale militare - per progetti, rinnovo di mezzi e munizioni - saranno chiesti per quattro anni, precisa il Consiglio federale, che vede in questa nuova prassi il vantaggio di poter reagire in modo più rapido agli sviluppi tecnologici del mercato. I crediti d’impegno per il materiale d’armamento e gli immobili, continueranno invece a essere chiesti a ritmo annuale.

A titolo di esempio non si dovrà più chiedere al Parlamento un determinato numero di veicoli per il trasporto di truppe, bensì un credito d’impegno massimo per un tipo di veicolo, indicando un margine discrezionale del numero di veicoli da acquistare, precisa l’Esecutivo.

