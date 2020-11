In futuro i militi del servizio civile potrebbero essere impiegati a sostegno delle persone che assistono un famigliare. Il Consiglio federale ha incaricato oggi il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di creare, svolgere e valutare progetti di impieghi pilota per il 2021.

Per andare in aiuto di coloro che assistono un famigliare in casa, i civilisti garantiscono già ora l’equivalente di circa 1000 impieghi a tempo pieno all’anno presso istituti nel settore delle cure ambulatoriali e dell’assistenza, indica un comunicato governativo odierno.

Nel 2017 il Consiglio federale aveva già incaricato il DEFR di valutare questo tipo di impiego per i civilisti. In quell’occasione, nell’ambito del programma di promozione «Offerte di sgravio per i familiari assistenti 2017-2020» dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), era stato svolto un sondaggio. L’inchiesta, svolta dalla «Careum Hochschule Gesundheit», era rivolta a organizzazioni specializzate, persone che assistono un famigliare e famigliari stessi. Dai risultati, riassunti in un rapporto finale, emerge infatti un certo bisogno di sostegno.