Sessismo? Discriminazione? Non in Svizzera, pensava Alexandra Dufresne. Poi, nel 2016, si è trasferita qui con la sua famiglia dagli Stati Uniti. L’insegnante di diritto a livello universitario a Zurigo è mamma di tre bambini. L’americana, co-creatrice della pagina Facebook sulle pari opportunità in Svizzera «Donne complicate», nelle sue prese di posizione non le manda a dire. Gli Stati Uniti, è il suo messaggio, non sono perfetti, ma la Svizzera in fatto di pari opportunità ha molto da imparare. Suoi testi sono stati apparsi anche su «Grok Nation», dell’attrice Mayim Bialik (The Big Bang Theory).

Agli Stati mercoledì è stata bocciata una mozione che chiedeva una campagna nazionale anti-sessismo. La sorprende che una decisione simile sia stata presa in Svizzera?

«Quello che posso dire è che...