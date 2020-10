Il settore degli eventi chiede alla Confederazione sostegno finanziario immediato per le aziende del ramo. La clausola per i casi di rigore contenuta nella legge Covid-19 deve essere applicata al più presto.

L’aiuto dovrebbe idealmente arrivare ancora in questo autunno, scrivono i rappresentanti del settore in un comunicato odierno. Il timore è che il sostegno arrivi troppo tardi, poiché le aziende stanno finendo i fondi. Secondo un sondaggio effettuato in settembre, la metà delle società calcola che senza finanziamenti dovrà chiudere i battenti.

Gli organizzatori di grandi eventi non capiscono i divieti piovuti in diversi cantoni, quando i concetti di protezione elaborati sono stati giudicati buoni e non si sono registrati contagi in questo tipo di avvenimenti. Un segnale positivo in questo senso è perlomeno arrivato dal Canton Zurigo, che ha rinunciato a un blocco dei grandi eventi, viene sottolineato nella nota.