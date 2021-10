Per i prossimi mesi, Jean-Daniel Pasche si aspetta che l’attuale dinamica di recupero continui, sperando che i turisti asiatici tornino in Svizzera. Il record delle esportazioni - registrato nel 2014 con 22,2 miliardi di franchi - è stato avvicinato nel 2019 (21,7 miliardi) e l’obiettivo del settore è di tornare presto a questi numeri.

Attualmente a regnare è l’incertezza, sia per quanto riguarda la pandemia, sia per gli equilibri geopolitici: il presidente della Federazione cita ad esempio il conflitto commerciale tra Pechino e Washington. L’obiettivo dell’organizzazione è anche di dare battaglia alle contraffazioni.

Fortunatamente, Pasche non ha ricevuto alcun feedback su possibili carenze di materiali, a differenza di altri settori, in un contesto di forte domanda internazionale. «A priori, la produzione orologiera non è interessata», ha detto il manager, che ha iniziato il suo ultimo mandato come presidente della FH.