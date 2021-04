Le prospettive per il settore degli eventi sono «cupe». È quanto afferma Christoph Kamber, presidente di Expo Event Swiss LiveCom, l’organizzazione che rappresenta gli attori del settore, in un’intervista pubblicata oggi da Le Temps. A suo avviso non si tornerà alla normalità prima del 2022-2023. «Se la situazione non migliora entro quest’estate, temo un nuovo salasso» che potrebbe essere peggiore di quello dell’anno scorso, aggiunge Kamber. «Senza giro d’affari, le riserve si esauriscono e non resta che chiudere».