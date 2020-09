Con grande soddisfazione OCST, FaftPlus e ProFamilia Svizzera italiana accolgono il risultato della votazione di oggi sul congedo paternità. «Una necessità percepita da una larga maggioranza e un passo importante per la politica familiare svizzera. Se il Consiglio federale non deciderà diversamente, i papà dei bimbi nati a partire dal 1. gennaio 2021 potranno usufruire di due settimane di congedo delle quali beneficerà certamente tutta la famiglia. I padri potranno usufruire del congedo subito o nell’arco dei primi sei mesi», si legge nella nota, prima di aggiungere che «nel 2016, le quattro associazioni Travail.Suisse (alla quale appartiene OCST), alliance F (alla quale appartiene FaftPlus), ProFamilia e männer.ch hanno lanciato l’iniziativa per il congedo paternità, in collaborazione con più di duecento organizzazioni. Quattro anni più tardi, dopo un controprogetto e un referendum, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Ed è un balzo in avanti se si pensa che sino ad oggi i padri si sono di regola accontentati di un solo giorno di congedo. È quindi grazie all’ampia alleanza in seno alla società civile che è emerso un discorso costruttivo e un importante consenso nella politica familiare in Svizzera».

«Il fatto poi che la popolazione abbia adottato a così grande maggioranza l’iniziativa - scrivono OCST, FaftPlus e ProFamilia Svizzera italiana - conferma il cambiamento che ha avuto luogo nella società negli ultimi anni. Non a caso vasti settori dell’economia si siano impegnati attivamente nella campagna per il sì, prova che questo cambiamento è già una realtà in molte aziende. La Svizzera è pronta per una politica familiare degna di questo nome».

Renato Ricciardi, segretario cantonale dell’OCST: «sono molto soddisfatto di questo risultato che corona un impegno importante del nostro sindacato. I grandi cambiamenti si fanno a colpi di piccole proposte concrete». Per Marialuisa Parodi, presidente di FaftPlus, «l’ampio sostegno alla proposta è un ulteriore passo nel superamento della divisione dei ruoli tra uomo e donna. Consente anche alla Svizzera di colmare in parte il gap rispetto ad altri Paesi». A nome di ProFamilia Svizzera italiana, Michela Trisconi esprime soddisfazione per il risultato «che dimostra come il Popolo svizzero riconosca oramai l’importanza delle politiche familiari a sostegno di una conciliabilità lavoro e famiglia al passo con i tempi. Un primo passo verso un vero equilibrio nei ruoli tra genitori».

Anche transfair è compiaciuto

«Questo risultato schiacciante dimostra che un congedo di paternità non solo urge, ma risponde anche alle esigenze della società. Il sindacato transfair si dice compiaciuto del fatto che il suo pluriennale impegno porti i suoi frutti e che i padri in Svizzera possano finalmente beneficiare di una soluzione a livello legale», si legge in una nota di transfair.

«Sin dall’inizio, transfair ha fatto fuoco e fiamme per il congedo di paternità - prosegue il comunicato -. Il sindacato ha iniziato a raccogliere firme subito dopo il lancio dell’iniziativa per 4 settimane di congedo di paternità avvenuto il 24 maggio 2016 e che ha gettato le basi per le 2 settimane di congedo. In tutto il processo politico, transfair ha collaborato in secondo piano e contribuito enormemente al successo anche durante la campagna che ha preceduto la votazione». La co-presidente di transfair Greta Gysin è orgogliosa del team di transfair. La Consigliera nazionale sa quanto è importante questo piccolo passo in avanti: «con le due settimane di congedo di paternità siamo finalmente riusciti a fare un salto di qualità verso una politica di famiglia degna del 21° secolo: ce lo siamo meritati tutti!».

«Oggi, quattro anni, una controproposta indiretta e un referendum dopo, transfair ha raggiunto il suo obiettivo di un congedo di paternità legale per tutti i padri. Ma il lavoro non finisce qui: c’è ancora molto da fare per una migliore conciliabilità tra professione e famiglia e per la parità di genere. transfair farà tutto il possibile per migliorare le condizioni di lavoro a favore delle famiglie dei suoi membri e sviluppare i CCL e i regolamenti del personale in questo senso».

