Tutti i cantoni hanno detto «sì» domenica al «Matrimonio per tutti». La mappa elettorale mostra tuttavia un divario fra centro e periferia a cui non sarebbe estraneo il ruolo delle chiese.

Blenio e Leventina in Ticino, Bernina nei Grigioni, Hérens e Entremont in Vallese, Frutigen-Niedersimmental a Berna: sono alcuni dei distretti che in base alla mappa elettorale hanno in comune il fatto di aver detto «no» al «Matrimonio per tutti».