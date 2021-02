Quest’ultimo, sostengono i due giornali del gruppo Tamedia, analizza i dati dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) relativi a oltre 100.000 contaminazioni di COVID-19 monitorate tra inizio 2020 e fine gennaio 2021 in sei cantoni: Argovia, Basilea Città, Basilea Campagna, Friburgo, Grigioni e Neuchâtel.

L’analisi dell’Amministrazione federale, per quanto riguarda i luoghi di contaminazione attestati, mostra che il 43% dei contagi avviene nella sfera privata. Seguono il luogo di lavoro (23%), le case di cura (9%) e gli assembramenti (7%).

Per Hans-Ulrich Bigler, direttore dell’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), citato dai domenicali, l’analisi fornisce prove sufficienti per giustificare un rapido allentamento delle misure e delle chiusure - ad esempio per negozi e ristoranti - finora imposte dalle autorità, poiché «non c’è alcuna prova che misure così severe siano necessarie».