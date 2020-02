L’energia solare potrebbe coprire oltre il 40% del fabbisogno in Svizzera di corrente, se solo venissero sfruttati i tetti degli edifici per istallarvi pannelli solari. È la conclusione cui sono giunti alcuni ricercatori del Politecnico federale di Losanna. In Svizzera, attualmente solo un decimo del potenziale viene utilizzato.