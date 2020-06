A essere interessati sono il materiale bellico e altre attrezzature militari speciali nel periodo fra il 2015 e il 2018. Le società coinvolte si sono opposte, ma Lobsiger contesta tale resistenza. A suo avviso, i loro nomi non appartengono alla categoria che richiede una particolare protezione dei dati. Peraltro, la necessità di tutelare sotto questo punto di vista le imprese è inferiore a quanto accade per le persone fisiche.

Stando a Lobsiger, non tutte le divulgazioni di dati portano a una violazione della privacy. Conseguenze minori o semplicemente spiacevoli non bastano a giustificare un interesse privato prevalente. In poche parole, è vero che la pubblicazione di un elenco del genere può avere ripercussioni negative per le aziende nell’immediato (per esempio un’aumentata esposizione mediatica), ma questo non è sufficiente a negare l’accesso.