Il Tribunale penale federale (TPF) ha respinto la richiesta di scarcerazione di un iracheno, condannato a 5 anni e 10 mesi lo scorso ottobre per sostegno allo Stato islamico. L’uomo, considerato a rischio fuga, rimarrà quindi dietro le sbarre per motivi di sicurezza.

L’iracheno non ha infatti legami rilevanti nella Confederazione e in passato ha tentato di procurarsi false identità. Perciò, pur se l’interessato ha già trascorso in carcere circa 1000 giorni, il mantenimento della detenzione è stato ritenuto ragionevole.

In autunno, il TPF aveva reputato comprovato l’impegno dell’iracheno al servizio dell’Isis, una causa alla quale aveva consacrato molto tempo nel periodo tra il 2016 e il maggio 2017, momento dell’arresto nel canton Turgovia. Il suo ruolo era stato definito «multifunzionale». L’imputato aveva contatti con i dirigenti dell’organizzazione terrorista ed era lui stesso un membro, per la precisione un quadro di livello intermedio, del sedicente Stato islamico.

L’uomo, che vive in Svizzera da oltre 20 anni senza aver mai avuto lavori regolari, era stato condannato per aver agito a più riprese dalla Confederazione per conto dell’Isis. Respinta invece la teoria che stesse preparando un attentato suicida, etichettata dalla corte come pura speculazione.