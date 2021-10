«Il successo del settore alberghiero ora necessita di essere confermato»

«Il cambiamento del comportamento dei consumatori a fronte della pandemia». Era questo il tema attorno a cui si è dibattuto ieri all’Hotel Belvedere di Locarno nella tavola rotonda organizzata da HotellerieSuisse Ticino. Il cambiamento del comportamento, già. Perché la pandemia ha rivoluzionato alcune nostre abitudini. O chiamatele, se volete, certezze. Le ha fatte vacillare, costringendoci a creare le basi per nuove sicurezze, passando per altre vie. La vita d’altronde «appartiene ai viventi, e chi vive deve essere preparato ai cambiamenti». Christian Vitta chiama in causa Goethe per descrivere questa fase transitoria. E poi snocciola alcuni numeri. «Il turismo è un settore strategico per la nostra economia. Rappresenta circa l’11% del PIL, occupa oltre 22.000 persone e crea un indotto di...