Svizzera soddisfatta

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin si è mostrato molto soddisfatto del fatto che la Svizzera sia stata scelta come luogo per «il vertice fra il presidente americano Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin». Parmelin - scrivendo su Twitter - si è augurato che il summit possa essere proficuo per entrambe le parti e per tutta la comunità internazionale. Sullo stesso social network, anche il consigliere federale Ignazio Cassis si è mostrato soddisfatto della possibilità per la Svizzera di offrire i propri buoni uffici a Russia e Stati Uniti.