1Cosa chiede l’iniziativa in votazione?

Chiede un divieto della pubblicità dei prodotti del tabacco ovunque bambini e adolescenti potrebbero vederla: ad esempio in giornali e riviste, su manifesti, in Internet, in occasione di manifestazioni, al cinema o ai chioschi. In questo modo, i promotori vogliono evitare che i bambini e i giovani inizino a fumare. L’iniziativa è sostenuta da un’ampia alleanza: oltre al PS, ai Verdi e alla maggioranza del PVL alle Camere, la federazione dei medici FMH, i farmacisti e droghieri, la Lega contro il cancro e la Lega polmonare, gli insegnanti e Swiss Olympic sostengono l’iniziativa diretta contro la pubblicità di prodotti del tabacco. Il testo esige anche che il Consiglio federale e i Cantoni promuovano la salute dei minori.

2Cosa prevede il controprogetto...