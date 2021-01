In Svizzera l’epidemia di coronavirus mostra un andamento da stabile a leggermente decrescente. Lo indica la task force scientifica della Confederazione nel suo ultimo rapporto sulla situazione epidemiologica, secondo cui il tasso di riproduzione «Re» del Covid-19 è però superiore al valore di 0,8 fissato dal Consiglio federale. In Ticino è dello 0,98.

Il valore «Re» indica a quante persone in media un soggetto infetto trasmette il virus. Lo scorso 18 dicembre, il governo auspicava di scendere al di sotto dello 0,8 in modo da poter dimezzare il numero di casi in Svizzera ogni due settimane.