Dopo un 2020 complicato a causa della pandemia (e delle restrizioni a lei collegate), il Tavolino Magico lo scorso anno è tornato a pieno regime. In tutto il Paese ha salvato e distribuito 5.182 tonnellate di alimenti (+14% rispetto al 2020), aiutando oltre 21 mila persone in difficoltà.

In Ticino sono state distribuite 640 tonnellate a 2.200 beneficiari (nel 2020 erano 2.016), grazie all’aiuto dei 300 volontari. A Cadenazzo, centro logistico di Tavolino Magico, sono stati fatti dei lavori di ampliamento per ospitare più cibo e poterlo distribuire. «In futuro dovrebbe nascere un altro centro di distribuzione nel Luganese», spiega il direttore Alex Stähli in una nota.

Tavolino Magico, che si espanso maggiormente anche in Romandia, guarda al futuro con ottimismo. «C’è ancora molto da fare», precisa il direttore Alex Stähli. «Le 5.182 tonnellate di derrate salvate sono solo una goccia in un oceano di sprechi da 2.8 milioni di tonnellate». Il lavoro, quindi, non manca. «Ci siamo posti obiettivi ambiziosi per quest’anno. Dobbiamo ringraziare di cuore i nostri partner, i volontari, i donatori di prodotti e i sostenitori che ci consentono di raggiungerli».