Il lockdown del Consiglio federale ha comportato la sospensione temporanea della distribuzione di alimenti da parte di Tavolino Magico: a partire dal 16 marzo i circa 20.000 beneficiari hanno dovuto rinunciare al sostegno alimentare dei 132 centri di distribuzione in tutta la Svizzera. Tavolino Magico ha da subito lavorato ad un nuovo piano per poter riprendere al più presto le attività di recupero e sostegno alimentare nonostante le difficili circostanze. Dopo le prime esperienze positive, le attività di distribuzione possono ora riprendere gradualmente rispettando le norme sanitarie delle autorità.

I centri di distribuzione possono riaprire a condizione di avere spazio a sufficienza (secondo le direttive UFSP) affinché volontari e beneficiari possano rispettare in ogni momento la distanza sociale. Inoltre, possono lavorare solo team di volontari con persone giovani che non rientrino nei gruppi a rischio. «C’è molta solidarietà e tanti giovani sono pronti a sostenerci anche a livello locale», si legge nella nota.

Nel centro di distribuzione, i volontari preparano il cibo donato in borse di carta e sacchi termici. Devono sempre mantenere, tra di loro, la distanza di almeno due metri. Ai beneficiari viene assegnata una fascia oraria per il ritiro del cibo. Arrivano così in modo scaglionato. Devono venire di persona e senza accompagnatori. Il numero di borse consegnate dipende dalle dimensioni della famiglia. I beneficiari attendono all’esterno, rispettando una distanza di 2 metri, contrassegnata per terra da nastro segnaletico.