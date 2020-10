Siamo consapevoli del problema, ha dichiarato Michèle Marti, portavoce del Servizio, interpellata dall’agenzia Keystone-ATS. Durante un evento come il sisma di ieri, centinaia di migliaia di persone accedono al sito in breve tempo. Le informazioni vengono aggiornate ogni 30 secondi, ad esempio con i dati sulle scosse di assestamento.

«Questa tempestività è importante per noi», ha spiegato Marti, aggiungendo che è difficile fornire un’infrastruttura in grado di gestire un accesso così concentrato. I servizi sismologici di tutto il mondo devono fare i conti con questo problema, ha rilevato, annunciando che in primavera è prevista la sostituzione del materiale informatico (hardware), proprio per rispondere meglio a questa esigenza.