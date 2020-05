Nel 2019 i rischi principali per la sicurezza in Svizzera sono rimasti gli stessi. L’aggravarsi della minaccia terroristica è sempre in cima alla lista del rapporto annuale ad hoc pubblicato dal Consiglio federale.

Secondo il documento, la minaccia, che rimane alta, è dovuta principalmente a jihadisti che hanno come principali obiettivi i Paesi militarmente implicati nella lotta contro il sedicente Stato islamico (Isis). Tuttavia, sottolinea il rapporto, anche la Svizzera è un obiettivo legittimo di attacco dal punto di vista dei jihadisti. La minaccia più probabile è rappresentata da attacchi a raduni di persone da parte di un singolo individuo o di un piccolo gruppo, che richiedono poca logistica nota il Consiglio federale.

La gestione dei militanti islamici rilasciati dal carcere o dei radicalizzati in detenzione continua ad essere una sfida per tutta l’Europa. La minaccia per la Svizzera costituita dal terrorismo e l’estremismo violento etno-nazionalista rimane di attualità, in particolare quella del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK).

Sussiste anche il potenziale di violenza proveniente dall’estremismo di destra e di sinistra in Svizzera rimane. Il rischio principale di attacchi di estremisti di destra è rappresentato da singoli autori che affermano di appartenere a tali movimenti, ma che non hanno contatti con gruppi violenti consolidati. Al momento, tuttavia, ci sono pochissimi indizi che suggeriscono la probabilità che si verifichino attacchi come quello di Christchurch o di Hanau.

Ma anche lo spionaggio sta acquistando importanza. Degli attori stranieri continuano a tentare di acquisire in Svizzera materiale per programmi di armi di distruzione di massa. Tra questi vi sono il Pakistan, la Corea del Nord e l’Iran. Tuttavia, è anche importante tenere d’occhio la Siria, secondo il rapporto odierno.

Inoltre negli ultimi anni diverse agenzie federali e aziende private sono state vittime di attacchi informatici di Stati stranieri alla ricerca di informazioni politiche o economiche. Nell’ultimo anno le infrastrutture critiche sono state tuttavia prese di mira soprattutto da attacchi criminali di natura finanziaria. E il numero di attacchi informatici alle infrastrutture critiche continuerà ad aumentare, mette in guardia il rapporto governativo.

©CdT.ch - Riproduzione riservata